Lewiston High School officials recently released the honor roll for the first semester of 1996 to 1997.

Those listed are:

SENIORS: 4.0 -- Kari Alldredge, Amy Baune, Dustin Benner, Brandon Blewett, Katherine Brandt, Jens Erasmus, Jamie Galey, Shayne Grubb, Ryan Heitmann, Romney Hogaboam, Jacqueline Huff, Eva Hui, Amber Jiminez, Sharleen Kazda, Ortrud Kosiek, Matthew Kundrat, Jaime J. Lorentz, Sara McEAchern, Lisa McGalliard, Angela Miles, Jordan Neilson, Jena Nesset, Melanie Olander, Elizabeth Reddekopp, Brad Rice, Rochelle Rich, Melissa Schwab, Matt Squires, Kindy Stevens, Kristy Stevens, Carolyn Sutton, Nathan Teigen, Aaron White, Angela Wilson and Natalie Woodland. 3.5 to 3.99 -- Erin Benson, Megan Chavez, Jennifer Conder, Tena Green, Julee Hagen, Vito Monteblanco, Gene Skow, April Crane, Yoko Daiguji, Sarah Emerson, Dannette Fisher, Levi Frasier, Heidi Hogaboam, Mariah Holmes, Aron Jackson, Ryan A. Knewbow, Bryan Krause, Mirjana Lauszus, Sherry Shaw, Ryan Smith, Erin Alexander, Aimee Finch, Marin Jacobson, Amber Kaufman, Randy Mahurin, Inaki Anduaga, Angela Bolon, Gwendolyn Axtell, Tracie Coy, Daniel Elliott, Tanner Stellmon, Jeffery Whitney, Angie Arthur, Deborah Cain, Shaun Reiland, Melissa Sarbacher, Jamie Saxton, David Six, Sharon Stanley, Nicolle Clifton, Alea Peer, Molly Boulton, Tyler Byers, Donita Dunham, Ann M. Foster, Casey Huffaker, Matt Kennedy, Dustin Kincheloe, Brianna Martin, Cheryl McDowell, Jenny Miller, Aaron Morlock, Robert (R.C.) Nelson, Karolen Overberg, Jennifer Rogers, Tara Sanchez, Colleen Sullivan and Amy Van Tassel. 3.0 to 3.49 -- Kristin Belnap, Erin Burford, Gary Duke, Autumn Lane, Chris Pierson, Stacy Ray, Alison Roberts, Melissa Strange, Jane Woelfel, Kimberly Bender, Corey Chrisinger, Credence Corbridge, Tormod Glimsdal, Amy Kaufman, Bradley J. Renne, Matt White, Carrie Gussenhoven, Suzanne E. Johnson, Brandon Kilwein, Somer Moore, Brandy A. Pearsall, Laura Bloom, Kristin Delka, Brett Gabby, Derek Johnson, David Meadows, Candace Mendenhall, Michelle Ruddell, Brooke Stewart, Summer Keene, Lorena Marsh, Matthew Morgan, Lara Munden, Matthew Rauch, Steven Reed, Sarah Storey, Justin Thompson, Rick Washburn, Russell Beall, Brooke Cushman, Levi J. Frary, Erica Fullmer, Amy L. Glasser, Adam Gulick, Kyle Hall, Jeremy Harris, Jennifer L. Haugen, Kevin J. Jackson, Brooke Jones, Christie Kelley, Chad Koppel, Brandan Kriegel, Wyn Lambert, Dustin Maples, Nicole Nedrow, Colleen O'Brien, Ryan Pedersen, Jaclyn Roeder, Lee Ann Schmadeka, Jennifer Schmidt, Jesse Sears, Tanya Smith and Justin Townsend. JUNIORS: 4.0 -- Amber Bishop, Erik Dirk Boettcher, Michelle Brewster, Paul Davis, Carson Egland, Andrea Haines, Victor House, Amanda Laine Hunt, Ben Kerrick, Daniel Kronemann, Jennifer Nyulassy, Tobias Uhlenkott and Jennifer J. Wassmuth. 3.5 to 3.99 -- Christina Alexander, Ryan Froehlich, Becky Roberts, Heather Badgley, Amber Joy Bryan, Stephani Frostad, Valerie Gibler, Michelle Grubb, Joel Katzenberger, Ken Krisher, Cori L. Thorson, Lisa Vanderbilt, Melissa Marie Brood, Olivia Carter, Marci Meadows, Jessica Presnell, Rachel Scharnhorst, Shaunessy Smith, Clayton Stout, Andria Ewing, Shauna McGuire, Christina Cline, Courtney Fullmer, Joshua Mattoon, D. Michael Mayton, Judith A. Nitcy, Sennett Pierce, Misty Pilkinton, Mindi Robel, Trisha Stuart, Dana A. Wenstrom, Aaron Wilcoxon, Luke Wullenwaber, Angela Delane, Bridget C. Feider, Brian Leachman, Charlotte B. Manyon, Jessica Medalen, Justin Miller, Becky Overall, Jennifer Presnell, Amber Walsh, Chad Wassmuth, Brandi Wilson, Brian Burton, Amber Gauger, Jennifer Hayvaz, Marcy Heaney, Jake Kazda, Stacy Kraut, Wade McManigle, Ian Olson, Charity Thompson and Sean Watkins. 3.0 to 3.49 -- Lucas M. Grubbs, Todd Jones, Robert E. Wicks, Amanda Ellison, Bryce Forge, Jalynn Gossage, Peter Larson, Lorien Albright, Bobbie P. Beidler, Jana E. Creason, Emily Forth, Sarah Hansen, Lacey Martin, Aimee Noble, Amy Pfeiffer, Mathew Roberts, Jamie Wiggins, Alisha Bake, Jacob Church, Alana Winters, Amy Marie Church, Jennie Dore Furnell, Kym Huffman, Steve Johnson, Tim Kaufman, Christine Keene, Megan Kennedy, Angie King, Morgen Reynolds, Lucas Bodden, Scott Michael Couch, Matthew Dover, Kevin Haag, Donna Henderson, Kelly Kern, Heather Luper, Kate McMillen, Bradley Lyn Murri, Nichole Ostheller, Patrick Rabago, Veronica Rivers, Jenni Rudolph, Nicholas Rynearson, Victoria Sittner, Jill Tuschhoff, Jamie Van Dyke, Desirae Varner, Jessica L. Anderson, Shane Andrews, Chase Cavanaugh, Malinda Ferguson, Chris Gosnell, Kandice L. Hill, Karl Johnson, Joshua Keene, Justin Laford, Darren Mohr, Brandon Osburn, Mindy Ritz, Lyndsey Joy Roberts, Erin Sherry, Rachel Spencer, Tamara Stutzman, Christy Tousley and Tracy Vaughn. SOPHOMORES: 4.0 -- Amy Altmiller, Jennifer Altmiller, Lisa Bell, Bryn Devlin, Nicholas Dickenson, Garrett Egland, Allison Erickson, Sarah Herd, Reionda Hogaboam, Randi Katzenberger, Joseph Kaufman, Alison Kovach, Jana Leachman, Tiffiny Mackey, Matthew McCoy, Carrie Marie Miller, Santino Monteblanco, Janel Musselman, Stephanie Neumayer, Annie Petersen, Jennifer Richardson, Justin Ringle, Elizabeth Scherling, Bethany Siebert, Debbie Tousley, Alisa M. Vaughan, Sophia Walker, Amanda Lyn Wells, Scott Wimer and Wendie Y. Zmak. 3.5 to 3.99 -- Lacey Alboucq, Colette P. Cattron, Paul Clark, Katherine Coldiron, Jeremy Groefsema, Desiree Haas, Keira Jean Hanby, Jamie Hand, Jethelyn Haverfield, Jill Izenhower, Mary An Mirnateghi, Michael Ng, Eric Ohrtman, Kimberly D. Phillips, Solmaz Rafiee-Tari, Rebecca Sue Repp, Chad Roberts, Amanda Scharnhorst, Curtis J. Schneider, Justin Staab, Katie Stellmon, Tara Taylor, Joni M. Thompson, Marissa A. Wemhoff, Allison Beall, Willie Wicks, Bethany Andrews, Camille Adams, Nicholas Jay Carter, Sean Chavez, Craig Cone, Beth Dugger, Katie Frith, Randy Gossage, Timm Heimgartner, Monica Higgins, Shawn Holder, Jamie Lillie, Curtis Morton, Lindsey Nanniga, Daniel E. Reel, Kimberly R. Roberts, Jake R. Scott, Josh Stellmon, Julie Suesz, Patrina Tenny, Anna M. Walk, Brian Wiggins, Brent Winterbottom, Jennifer Yates, Chad Yochum, Tonya Josman, Chad M. Spears, Emily Lynn Davis, Joey Hellman, Jamie Beck, Robert W. Bjerke, Ken Bybee, Patrick Ellison, Andrew Ammon Gomez, Nichole Johnasen, Kirk M. Johnson, Matthew Judd, Anne L. Konen, Jennifer Pentzer, Bill Spevak, Amanda K. Vantroba, Valerie Waldron and Katie Wittman. 3.0 to 3.49 -- Lacy Jo Cummings, Janine Lawrence, Letisha O'Farrell, Nathan Allen, Randi A. Anderson, Marisa Boling, Sarabeth Burr, Travis Clark, Abby Collins, Sandra Darry, Marsha Goodman, Liane Lee Hain, Jesse Hughs, Tony Imthurn, Kenneth Kirschman, Chad McVicars, Kara E. Roberts, Tyler J. Simons, hristopher Spiker, Nick Storey, Lindsey Tunnicliff, Maria Wren, Carmen Zobel, Phillip Harms, Sara Lorenz, Andrea Huxoll, Scott Jackson, Alicia Krause, Jessica Barnes, Kaelene Bullis, Haley Clark, Nathan Davis, Jason (Williams) Eck, Steven Elliott, Danielle L. Green, Amber Hill, Breanne Marie Holst, Barbara Lund, Sara Renee McCollum, Kenny Oakes, Alaina Phillips, Chris Raykovich, Felicia M. Rosch, Amanda L. Schacher, Jennifer Simmons, Justin Starnes, Anne Stegner, Krista Sullivan, Aubrey Walker, Josh Wilund, Jessica Ann Adkins, Scott Bean, Stephanie Berg, Nicole Brudie, Heidi Burford, Shawn Cavanaugh, Shanna Collier, Kevin Eddy, Barbara Flinders, Colby Gibbar, Rachelle Gill, Natalia Hernandez, Betsey Hopkins, Casey Lynn Johnson, Matthew Mattoon, Alexander Ng, Nichole Reed, Eric Reel, Darcy L. Schuit, David R. Steen, Tracey E. Storey, Carina Watkins and Dustin Wheeler.

------

Stephanie J. Evans, daughter of Rich and Karen Evans of Lewiston, was named to the Dean's List at Graceland College at Lamoni, Iowa, for maintaining a g.p.a. between 3.25 and 3.64 during the fall 1996 semester.