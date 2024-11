Election results

PRESIDENT (partial results/Electoral College projections)

Donald Trump (Republican) -- 267

Kamala Harris (Democrat) -- 214

U.S. HOUSE -- Idaho District 1 (partial results)

Russ Fulcher -- 228,781

Kaylee Peterson -- 79,492

Matt Loesby -- 6,544

Brendan Gomez -- 5,030

IDAHO INITIATIVES

PROPOSITION 1 (open primaries, ranked choice voting -- partial results)

No -- 480,264

Yes -- 212,723

IDAHO CONSTITUTIONAL AMENDMENT

Should Idaho add to its constitution that noncitizens aren't allowed to vote? (partial results)

Yes -- 443,565

No -- 243,342

IDAHO LEGISLATIVE DISTRICT 2 (partial results)

DISTRICT 2 SENATE SEAT (partial results)

Phil Hart (Republican) -- 3,523

Tom Hearn (Democrat) -- 1,248

DISTRICT 2A HOUSE SEAT (partial results)

Heather Scott (Republican) -- 3,577

Loree Peery (Democrat) -- 1,181

DISTRICT 2B HOUSE SEAT (partial results)

Dale Hawkins (Republican) -- 3,530

Tami Holdahl (independent) -- 933

Jennifer Luoma (Libertarian) -- 156

IDAHO LEGISLATIVE DISTRICT 6 (partial results)

DISTRICT 6 SENATE SEAT (partial results)

Dan Foreman (Republican) -- 10,908

Julia Parker (Democrat) -- 10,572

DISTRICT 6A HOUSE SEAT (partial results)

Lori McCann (Republican) -- 13,273

Trish Carter-Goodheart (Democrat) -- 7,908

IDAHO 6B HOUSE SEAT (partial results)

Brandon Mitchell (Republican) -- 11,934

Kathy Dawes (Democrat) -- 9,538

IDAHO LEGISLATIVE DISTRICT 7 (partial results)

DISTRICT 7 SENATE SEAT (partial results)

Cindy Carlson (Republican) -- 17,848

Bill Farmer (Democrat) -- 5,960

DISTRICT 7A HOUSE SEAT (partial results)

Kyle Harris (Republican) -- 17,753

Vickie Nostrant (Democrat) -- 5,899

IDAHO 7B HOUSE SEAT (partial results)

Charlie Shepherd (Republican) -- 18,137

Dustin Hardisty (Democrat) -- 5,452

NEZ PERCE COUNTY RACES (partial results)