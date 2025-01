John Merrick 71-69-66 — 206

Blake Adams 67-72-67 — 206

Chris Riley 66-72-68 — 206

Steve Elkington 73-65-68 — 206

Nick O’Hern 65-72-69 — 206

Brian Davis 73-67-67 — 207

Steve Flesch 68-69-70 — 207

Vaughn Taylor 69-66-72 — 207

Jim Renner 74-69-65 — 208

Mathias Gronberg 73-69-66 — 208

Ben Martin 68-72-68 — 208

James Driscoll 70-73-66 — 209

Briny Baird 67-74-68 — 209

Shane Bertsch 71-69-69 — 209

Michael Letzig 70-69-70 — 209

Robert Garrigus 68-70-71 — 209

Hunter Haas 70-67-72 — 209

J.P. Hayes 73-71-66 — 210

Kirk Triplett 70-72-68 — 210

Joseph Bramlett 72-69-69 — 210

Dicky Pride 71-69-70 — 210

Peter Tomasulo 73-66-71 — 210

Rod Pampling 68-70-72 — 210

Will MacKenzie 67-69-74 — 210

Chris DiMarco 72-72-67 — 211

Bryce Molder 72-71-68 — 211

Bob Estes 75-67-69 — 211

Sunghoon Kang 69-72-70 — 211

Matt Jones 68-73-70 — 211

Billy Horschel 71-70-70 — 211

Michael Connell 73-68-70 — 211

Matt McQuillan 71-69-71 — 211

Todd Fischer 71-69-71 — 211

Justin Leonard 71-69-71 — 211

Troy Matteson 70-69-72 — 211

Garrett Willis 73-66-72 — 211

Kevin Na 75-70-67 — 212

Joe Durant 75-69-68 — 212

Billy Mayfair 73-70-69 — 212

Stephen Ames 71-72-69 — 212

Robert Gamez 73-69-70 — 212

Tom Pernice, Jr. 73-69-70 — 212

Todd Hamilton 73-68-71 — 212

Jim Herman 71-69-72 — 212

Craig Barlow 72-68-72 — 212

Paul Stankowski 71-69-72 — 212

Bob May 70-69-73 — 212

Jay Williamson 68-70-74 — 212

Michael Thompson 70-68-74 — 212

Scott Gutschewski 71-74-68 — 213

Jose Maria Olazabal 72-73-68 — 213

Tim Petrovic 69-72-72 — 213

Dean Wilson 69-72-72 — 213

Aron Price 71-72-71 — 214

Alex Prugh 73-67-74 — 214

Roland Thatcher 71-67-76 — 214

David Mathis 76-68-71 — 215

John Mallinger 71-71-73 — 215

Shaun Micheel 68-74-73 — 215

Mark Hensby 71-71-73 — 215

Boo Weekley 70-75-71 — 216

Alex Aragon 72-73-71 — 216

Woody Austin 73-72-71 — 216

Chez Reavie 74-70-72 — 216

Tag Ridings 71-69-76 — 216

Daniel Summerhays 73-71-73 — 217

Tim Herron 72-72-73 — 217

Notah Begay III 71-67-79 — 217

Martin Trainer 72-72-74 — 218

Carl Paulson 69-74-75 — 218

Will Strickler 72-70-76 — 218

Fabian Gomez 71-70-77 — 218

auto racing

NASCAR Nationwide

U.S. Cellular 250

Results Saturday

At Iowa Speedway

Newton, Iowa

Lap length: .875 miles

(Start position in parentheses)

1. (4) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 250 laps, 138.4 rating, 47 points, $74,343.

2. (17) Carl Edwards, Ford, 250, 132.5, 0, $54,675.

3. (1) Elliott Sadler, Chevrolet, 250, 104.7, 42, $52,218.

4. (18) Josh Wise, Chevrolet, 250, 99.6, 40, $34,293.

5. (11) Aric Almirola, Chevrolet, 250, 105.3, 39, $31,193.

6. (16) Reed Sorenson, Chevrolet, 250, 93.8, 38, $28,893.

7. (8) Kenny Wallace, Toyota, 250, 90.1, 37, $27,728.

8. (12) Steve Wallace, Toyota, 250, 99, 36, $26,288.

9. (9) Michael McDowell, Toyota, 250, 106.5, 0, $25,193.

10. (13) David Mayhew, Chevrolet, 250, 112, 0, $25,543.

11. (5) Drew Herring, Toyota, 250, 85.7, 33, $23,718.

12. (22) Michael Annett, Toyota, 250, 82.6, 33, $23,168.

13. (7) Jason Leffler, Chevrolet, 250, 93.9, 31, $23,093.

14. (10) Brian Scott, Toyota, 250, 86.4, 30, $22,118.

15. (20) Scott Wimmer, Chevrolet, 250, 79.7, 29, $26,343.

16. (14) Joe Nemechek, Toyota, 250, 77.6, 28, $22,468.

17. (27) Jeremy Clements, Chevrolet, 250, 72.9, 28, $21,418.

18. (19) Mike Bliss, Chevrolet, 250, 74, 26, $20,968.

19. (15) Mikey Kile, Chevrolet, 249, 68.5, 25, $20,743.

20. (34) Joey Gase, Ford, 248, 52.6, 0, $21,243.

21. (24) Timmy Hill, Ford, 248, 60.3, 23, $21,393.

22. (28) Charles Lewandoski, Chevrolet, 247, 53.2, 22, $13,800.

23. (23) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 247, 56.4, 21, $14,050.

24. (3) Sam Hornish Jr., Dodge, 245, 108.4, 21, $19,993.

25. (2) Trevor Bayne, Ford, 243, 97.2, 20, $20,493.

26. (36) Eric McClure, Chevrolet, 238, 47.6, 18, $13,275.

27. (38) Tim Schendel, Chevrolet, rear gear, 216, 42.9, 17, $13,550.

28. (21) Blake Koch, Dodge, accident, 214, 56.9, 16, $19,468.

29. (6) Justin Allgaier, Chevrolet, 187, 64.4, 15, $19,343.

30. (29) Derrike Cope, Chevrolet, vibration, 123, 46.5, 14, $13,050.

31. (33) Mike Wallace, Chevrolet, accident, 99, 55.7, 13, $19,063.

32. (39) Morgan Shepherd, Chevrolet, suspension, 78, 40.7, 12, $12,485.

33. (43) Jennifer Jo Cobb, Dodge, engine, 66, 38.1, 11, $12,375.

34. (32) Jamie Dick, Chevrolet, accident, 46, 45.9, 0, $12,265.

35. (37) Matthew Carter, Chevrolet, vibration, 37, 40.2, 9, $12,160.

36. (42) Mike Harmon, Chevrolet, overheating, 20, 37.4, 8, $12,050.

37. (30) Mark Green, Chevrolet, brakes, 17, 40, 7, $11,940.

38. (40) Johnny Chapman, Ford, overheating, 11, 36.1, 6, $11,860.

39. (26) Chase Miller, Chevrolet, brakes, 8, 40.8, 5, $11,745.

40. (41) Carl Long, Ford, brakes, 7, 35.5, 4, $11,630.

41. (31) Tim Andrews, Chevrolet, brakes, 5, 35, 3, $11,465.

42. (35) Brian Keselowski, Chevrolet, overheating, 4, 34.9, 0, $11,345.

43. (25) Jeff Green, Chevrolet, vibration, 3, 33.3, 1, $11,228.

NASCAR-Sprint Cup

Good Sam RV Insurance 500 Lineup

After Saturday

qualifying race Sunday

At Pocono Raceway

Long Pond, Pa.

Lap length: 2.5 miles

(Car number in parentheses)

1. (20) Joey Logano, Toyota, 172.055.

2. (4) Kasey Kahne, Toyota, 171.648.

3. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 171.494.

4. (99) Carl Edwards, Ford, 171.474.

5. (22) Kurt Busch, Dodge, 171.468.

6. (11) Denny Hamlin, Toyota, 171.448.

7. (27) Paul Menard, Chevrolet, 171.37.

8. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 171.367.

9. (16) Greg Biffle, Ford, 171.171.

10. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 171.122.

11. (18) Kyle Busch, Toyota, 171.08.

12. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 170.788.

13. (2) Brad Keselowski, Dodge, 170.652.

14. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 170.619.

15. (6) David Ragan, Ford, 170.619.

16. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 170.59.

17. (78) Regan Smith, Chevrolet, 170.558.

18. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 170.539.

19. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 170.506.

20. (17) Matt Kenseth, Ford, 170.438.

21. (36) Dave Blaney, Chevrolet, 170.309.

22. (47) Bobby Labonte, Toyota, 170.28.

23. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 170.161.

24. (34) David Gilliland, Ford, 170.068.

25. (5) Mark Martin, Chevrolet, 170.042.

26. (83) Brian Vickers, Toyota, 169.991.

27. (9) Marcos Ambrose, Ford, 169.875.

28. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 169.734.

29. (43) A J Allmendinger, Ford, 169.629.

30. (66) Todd Bodine, Toyota, 169.393.

31. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 169.358.

32. (13) Casey Mears, Toyota, 169.338.

33. (00) David Reutimann, Toyota, 169.335.

34. (55) J.J. Yeley, Ford, 168.909.

35. (46) Erik Darnell, Ford, 168.631.

36. (51) Landon Cassill, Chevrolet, 168.508.

37. (30) David Stremme, Chevrolet, 167.892.

38. (7) Robby Gordon, Dodge, 167.795.

39. (38) Travis Kvapil, Ford, 167.604.

40. (37) Scott Speed, Ford, 167.42.

41. (32) Jason White, Ford, Owner Points.

42. (71) Andy Lally, Ford, Owner Points.

43. (87) Joe Nemechek, Toyota, 167.268. Failed to Qualify

44. (35) Geoff Bodine, Chevrolet, 167.218.

45. (50) T.J. Bell, Chevrolet, 167.072.

46. (60) Mike Skinner, Toyota, 166.156.

Tennis

WTA Mercury Insurance Open Results

A U.S. Open Series event

Saturday

At La Costa Resort and Spa

Carlsbad, Calif.

Purse: $721,000 (Premier)

Surface: Hard-Outdoor

Singles

Semifinals

Agnieszka Radwanska (3), Poland, def. Andrea Petkovic (2), Germany, 4-6, 6-0, 6-4.

Vera Zvonareva (1), Russia, def. Ana Ivanovic (5), Serbia, 5-7, 6-4, 6-4.

Doubles

Semifinals

Kveta Peschke, Czech Republic, and Katarina Srebotnik (1), Slovenia, def. Sara Errani and Roberta Vinci, Italy, 3-6, 6-4, 10-7 tiebreak.

ATP World Tour

Legg Mason Classic Results

A U.S. Open Series event

Saturday

At William H.G. FitzGerald Tennis Center

Washington

Purse: $1.403 million (WT500)

Surface: Hard-Outdoor

Singles

Semifinals

Radek Stepanek, Czech Republic, def. Donald Young, United States, 6-3, 6-3.

Gael Monfils (1), France, def. John Isner (11), United States, 6-4, 3-6, 7-6 (8).

Doubles

Semifinals

Michael Llodra, France, and Nenad Zimonjic (3), Serbia, def. Marcelo Melo and Bruno Soares, Brazil, 6-7 (6), 7-6 (7), 10-8 tiebreak.

transactions

Saturday’s Sports Transactions

BASEBALL

National League

ATLANTA BRAVES—Placed RHP Jair Jurrjens on the 15-day DL. Recalled LHP Mike Minor from Gwinnett (IL).

COLORADO ROCKIES—Placed RHP Juan Nicasio and OF Ryan Spilborghs on the 15-day DL. Recalled RHP Greg Reynolds from Colorado Springs (PCL). Activated OF Carlos Gonzalez from the 15-day DL.

HOUSTON ASTROS—Optioned LHP J.A. Happ to Oklahoma City (PCL). Placed RHP Enerio Del Rosario on the 15-day DL. Called up LHP Wesley Wright and RHP Jeff Fulchino from Oklahoma City (PCL).

PHILADELPHIA PHILLIES—Activated RHP Roy Oswalt from the 15-day DL. Optioned LHP Juan Perez to Lehigh Valley (IL).

PITTSBURGH PIRATES—Optioned LHP Tony Watson to Indianapolis (IL). Recalled RHP Brad Lincoln from Indianapolis. Signed RHP Tyler Glasnow and OF Rodarrick Jones.

SAN DIEGO PADRES—Placed OF Chris Denorfia on the 15-day DL. Recalled OF Blake Tekotte from San Antonio (Texas).

Frontier League

NORMAL CORNBELTERS—Traded RHP Brett Lester to Lake County (NAL) for 1B Mark Samuelson.

RIVER CITY RASCALS—Released C Landis Wilson.

FOOTBALL

National Football League

KANSAS CITY CHIEFS—Signed DL Amon Gordon.

MIAMI DOLPHINS—Signed OT Ray Willis.

NEW YORK GIANTS—Re-signed DE Dave Tollefson.

OAKLAND RAIDERS—Re-signed RB Michael Bush.

ST. LOUIS RAMS—Resigned OL Adam Goldberg and T Quinn Ojinnaka. Activated FB Britt Miller from the physically unable to perform list.

WASHINGTON REDSKINS—Signed OT Sean Locklear, C Donovan Raiola and P Sav Rocca. Released LB Robert Henson, DT Joe Joseph and LB Kyle O’Donnell.