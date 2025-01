Softball

LEWISTON PARKS & RECREATION DEP'T

COED SLOWPITCH SOFTBALL

Thursday's results

Sunset Coke vs. Hartwig Trucking/Knapp Construction, 6:15 p.m.; Bojack's vs. Les Schwab, 7:20 p.m.; Clarkston Heights Food City vs. Waddel & Reed Financial Svc, 8:30 p.m.

HerethNorthwest Pro Coat vs. Manfull Insurance, 6:15 p.m.; Valley Electric vs. Lapwai Incorporated, 7:20 p.m.; Corner Pocket vs. Video Game Exchange, 8:30 p.m.

HathawayPro Gun & Paint/First Security Insurance vs. Inkwell, 6:15 p.m.; Inland Auto Glass vs. Troy Insurance, 7:20 p.m.; Medical Service Bureau/American insurance vs. Pollard Construction/Sherman Williams, 8:30 p.m.

Today's schedule

SunsetAdcope Athldtics vs. Orchards Lanes, 7 p.m.; LCSC Bookstore vs. Wheeler's Smoke Shop, 8:05 p.m.

HerethRogers Motors vs. Jenkins Plumbing, 7 p.m.; YB Tubless vs. Ken Bausch Inc/Kentucky Fried Chicken, 8:05 p.m.

HathawayFloral Artistry vs. Villa, 7 p.m.; Bob's Tropical Fish One vs. M J Barleyhoppers, 8:05 p.m.

Soccer

HIGH SCHOOL GIRLS

at Moscow

Lakeland 0 0 0

Moscow 5 3 8

M Erica Mays.

M E. Mays.

M Ellie Graham.

M Holly Davidson.

M Emily Styer.

M Laura Minnich.

M Styer.

M Michelle Mays.

Moscow's record 2-1-1.

Next Saturday at Bonners Ferry, 11 a.m.; at Coeur d'Alene, 4 p.m.

Local golf

LEWISTON GOLF & COUNTRY CLUB

Women's Association

A Division 1, Kathy Baxter 29. 2, (tie) Betty Elsensohn, lla Tondevold, Donna Ruddell 31.

B Division 1, Rhonda Parker 29. 2, Agnes Barrot 32

C Division 1, Audrey Pratt 35. 2, Joy Zipse 36

D Division 1, (tie) Audrey Dodd, Betty Thornton 33. 2, June Powell 35.

Senior's Tournament

Friday's Tee Times

8:52 J. Harwood, A. Pratt, B. Ross, K. Keeney

9 B. Gleason, O. Moe, J. Harris, J. Hobson

9:08 L. Blood, H. Demming, B. Iverson, J. Rolfe

9:16 T. Clark, C. Poole, A. Philo, J. Thompson

9:24 B. Barrentine, B. Blankenship, D. Brown, R. Fulton

9:32 M. Muirhead, C. Ausman, I. Tondevold, P. Heilman

9:40 B. Riggers, M. Spencer, H. Gleason, J. Lynch

9:48 J. Moe, G. Norton, A. Pratt, B. Meinecke

9:56 K. Baxter, N. Winans, Y. Ambroson

10:04 R. Norton, L. Charpentier, B. Vance, B. DeVleming

10:12 R. Rognstad, L. Lee, P. McWhorter, J. Black

10:20 B. Berlinghoff, L. Ruark, L. Rawls, C. Ulrich

10:28 D. Uglem, B. Chetwood, G. Ruddell, H. Meinecke

10:36 B. Gruell, D. Lantz, Dan Miller, R. Wetmore

10:44 E. Pendell, B. Rose, B. Ozark, D. Gibson

10:52 F. Rider, D. Hanley, G. Palmerton, Duane Miller

11 M. Dodson, E. Winans, P. Waggoner, R. Anderson

CLARKSTON GOLF & COUNTRY CLUB

Coca-Cola Clarkston Classic

Saturday's Tee Times

7:45 J. Walker, D. Johnson, D. Sholseth, P. Morrison

8 T. Franklin, J. Witters, D. Elliot, D. English

8:07 S. Romesburg, A. Kunkle, V. Racicot, K. Metully

8:15 J. Phillips Sr., J. Phillips Jr., F. Pfaff, D. James

8:22 J. Scarano, L. Streeby, L. Mader, M. Thornton

8:30 J. Lang, K. Hoene, D. Hardin, M Haines

8:37 J. Van Ausdle, B. Obenland, T. Carter, R. Emery

8:45 H. Sorensen, A. Sorensen, J. DeTray, B. Black

8:52 D. Murray, G. Ailor, E. Kavran, B. King

9 R. McCrery, S. Neumann, D. Vahlkamp, C. Mooney

9:07 D. Mondragon, R. Davis, J. Jones, L. Youngberg

9:15 B. Chandler, M. Gwinn, J. DuBois, H. Goff

9:22 G. McCall, R. McCall, J. Hewitt, K. Huff

9:30 B. Barkshire, S. Curtis, G. Scharnhorst, R. Hamilton

9:37 R. Goodnow, S. Curry, D. Leffler, L. Kelly

9:45 D. Swanson, J. Naslund, M. Meyers, D. DeTrick

10 B. Beutler, B. Akers, R. Pavey, M Pavey

10:15 P. Jubert, B. Eischen, D. Yeager, L. Freeberg

TWO MAN BEST BALL

Gross Shane Romesburg-Aaron Kunkle 70; 2, Jim Naslund-Dave Swanson 75.

Net Ron Pingree-Don Moore, Ken Keeney-Jim Coleman 65.

LPGA SAFECO PAR SCORES

KENT, Wash. Scores with relation to par Thursday after the first round of the $500,000 Safeco Classic, played on the 6,234-yards, par 36-3672'E Meridian Valley Country Club:

Mitzi Edge 31-3667-5

Patty Sheehan 34-3468-4

Liselotte Neumann 33-3568-4

Michelle Mackall 33-3568-4

Jenny Lidback 33-3568-4

Jane Geddes 33-3568-4

Alison Nicholas 33-3568-4

Karen Lunn 33-3568-4

Alison Munt 33-3669-3

Allison Finney 36-3369-3

Laura Davies 35-3469-3

Sherri Steinhauer 34-3670-2

Nancy Ramsbottom 35-3570-2

Caroline Pierce 35-3570-2

Katie Peterson-Parker 36-3470-2

Barb Mucha 37-3370-2

Cindy Figg-Currier 35-3570-2

Leta Lindley 37-3370-2

Suzanne Strudwick 36-3470-2

Julie Larsen 35-3570-2

Carin Hjalmarsson 35-3570-2

Muffin Spencer-Devlin 35-3671-1

Cindy Rarick 35-3671-1

Carolyn Hill 37-3471-1

Tammie Green 35-3671-1

Shirley Furlong 34-3771-1

Michelle Estill 33-3871-1

Beth Daniel 34-3771-1

Donna Andrews 36-3571-1

Danielle Ammaccapane 36-3571-1

Jean Zedlitz 35-3671-1

Margaret Platt 34-3771-1

Marianne Morris 35-3671-1

Mardi Lunn 36-3571-1