This is the Tribune’s Community Sports Report, which appears on Wednesdays and occasionally Thursdays. To submit youth and recreation results and photos for inclusion, send them to communitysports@lmtribune.com. The deadline is 7 p.m. Monday.

TRAPSHOOTOrofino-Pierce prevails in Camas Prairie Trapshoot

The Orofino-Pierce team pulled out the overall victory as the Camas Prairie Trapshoot concluded with a 10th round of competition last weekend.

Orofino-Pierce had traded leads in a neck-and-neck race with Yakima Valley over the last nine weeks, regaining the edge in recent rounds before finishing out with a winning margin of just over a point-and-a-half at 746-744.5. Wallace Kellogg (742) and Colton (741.25) also came in less than five points behind.

At the junior level, Orofino-Pierce triumphed more dominantly with a 10-week total of 717 points to Hermiston’s 708.

OPEN DIVISION

Team scores — Orofino-Pierce 746.00; Yakima Valley 744.45; Wallace/Kellogg 742.00; Colton 741.25; Hauser Lake 740.17; Pomeroy 737.25; Hermiston 731.00; Culdesac 729.30; Winchester 729.25; Garfield 726.50; Weiser 726.00; Wenatchee 724.00; Nezperce 724.00; Cottonwood 721.75; Boise 721.20; Troy-Deary 714.56; White Bird 712.00; Grangeville 711.71; St. Maries 711.00; Malden-Pine 688.00; Davenport 675.25; Endicott 670.00; Bonners Ferry 665.00; Indian Valley 655.00; Walla Walla 551.00; Baker 551.00.

Men’s All-Star Team — 6: Dave Powers (Oro-Pierce) Brien DeAtley (Colton), Jason Reisenauer (Colton); 5: Damen Sager (Hauser), Jeff Thomas (Hauser), Wayne Tetrick (Pomeroy), Griffey Doerschel (Wal-Kel), Clint Riener (Cottonwood) Brandon Vandevender (Colton), Mike Long (Culdesac), James Klingele (Yakima), Bruce Bradley (Oro-Pierce), Johnathan Wicks (Oro-Pierce), Alex Powers (Colton).

Ladies All-Star Team — 2: Jennifer Klingele (Yakima), Kira Baker (Cottonwood), Lindsey Wesche (Wal-Kel); 1: Jean Spencer (Cottonwood), Laura Winkel (Hermiston), Kiera Bohannon (Oro-Pierce), Shara Green (Yakima), Angie Bumgarner (Indian Valley), Tracy Hanger (Pomeroy), Claire Pestarino (Hauser), Erin Bauer (Colton), Frances Tully (Garfield).

Weekly team scores

Baker 21 — 21: Logan Ross.

Boise 72.00 — 24: Kyle Arnzen, Lahoma Turner, Guy Johnson, Curt Ohlsen.

Bonners Ferry 68.00 — 24: Ron Campbell; 23: Kelsey Noble; 21: Kristie Campbell, Dustin Myers.

Colton 74.14 — 25: Jason Reisenauer, Brien DeAtley, Roger Clouse, Alex Powers, Terry Roberts; 24: Erin Bauer, Johnny Arnold, Zarn Clausen, Mike Durham, Keven Hattenburg, Chazz Johnson, Kirk Moser, Jim Smith, Brandon Vandevender.

Cottonwood: 72.00 — 24: Brandon Poxleitner, Clint Riener, Lowell Mader, Andy Terhaar, Pepper Harman.

Culdesac 72.50 — 25: Aaron Ruckman; 24: Carl Connerley, Jeff Hamrich, Dean Hartwig, Marv Heimgartner, Jimmy Lomanto, Mike Long, Wayne McCulley, Spud Storey.

Davenport 68.00 — 24: Chad Crandall; 22: Josh Chrisman, Eric Davis.

Endicott 60.00 — 19: Jim Pelissier, Rich Villa, Don McKenzie, Dana Meserve, Henry Ensley.

Garfield 72.50 — 25: Larry Blair, Jim Larson, Frances Tully; 24: Jeff Kelnhofer; 23: Rod Hubner, Ryan Pfaff.

Grangeville 66.50 — 23: Josh Bransford; 22: Scott Jungert, Brian Lorentz, Logan Schumacher, Dan Thompson, Cody Vrieling, Clay Schumacher, John Vrieling, Paul Davenport, Tom Felkel.

Hauser Lake 74.14 — 25: Drake Johnson, Chris Smalley, Jeff Thomas, Bryan Vanderpool, Butch Watson; 24: Jasper Brondt, Matt Pestarino, Adam Vindesius, Cody Wilson, Larry Zeigler.

Hermiston 72.00 — 25: Alan Osmin; 24: Brody Wilson; 23: Jeff Pearson, Chase Lantis, Radley Griggs, Devon Brittner, Sara Anderson.

Indian Valley 67.00 — 23: Steve Bumgarner; 22: Angie Bumgarner, Lewis Wilmarth.

Malden Pine 71.00 — 24: Mike Deife, Riley Ramirez; 23: Ryan Bothman.

Nezperce 73.00 — 25: Roy Hill; 24: Kurtis Braun, Quinn Wemhoff, Doug Goin.

Orofino-Pierce 75.00 — 25: Johnathan Wicks, Bob Zinn, Chris Stephens, Bruce Bradley.

Pomeroy 72.75 — 25: Wayne Tetrick; 24: Robert DesJarin, Matt Fitzgerald, Ray Endicott.

St. Maries 68.00 — 24: Tony Brede, Cole Cargill; 22: Brooklyn Charles, Sadie Rose Davidson.

Troy-Deary 72.00 — 25: Kurt McCall, AJ Renfrow; 24: Earl Dorsey, Charlie Taylor; 23: Greg Bassler, Mel Gray, Tim Papineau, Dan Shears, Casey Strong, Don Strong.

Wallace-Kellogg 75.00 — 25: Griffey Doerschel, Randy Gust, Lindsay Wesche.