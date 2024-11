Sports log

SPORTS ON TV

Men’s college basketball — Battle 4 Atlantis: Louisville vs. West Virginia, Semifinal, Nassau, Bahamas, 9 a.m., ESPN; ESPN Events Invitational: Wichita St. vs. Minnesota, Semifinal, Orlando, Fla., 9 a.m., ESPN2; ESPN Events Invitational: Wake Forest vs. Florida, Semifinal, Orlando, Fla., 11:30 a.m., ESPN; Battle 4 Atlantis: Gonzaga vs. Indiana, Consolation Semifinal, Nassau, Bahamas, 11:30 a.m., ESPN2; Rady Children’s Invitational: Purdue vs. NC State, Semifinal, San Diego, noon, FS1; Arkansas vs. Illinois, Kansas City, Mo., 1 p.m., CBS; Acrisure Invitational: Santa Clara vs. TCU, Semifinal, Palm Springs, Calif., 1 p.m., TRUTV; Battle 4 Atlantis: Oklahoma vs. TBD, Semifinal, Nassau, Bahamas, 2 p.m., ESPN; NIT Season Tip-Off: Utah St. vs. St. Bonaventure, Semifinal, Orlando, Fla., 2:30 p.m., ESPN2; Rady Children’s Invitational: BYU vs. Mississippi, Semifinal, San Diego, 2:30 p.m., FS1; Acrisure Invitational: Colorado St. vs. Washington, Semifinal, Palm Springs, Calif., 3:30 p.m., TRUTV; Arizona Tip-Off: Butler vs. Northwestern, Semifinal, Tempe, Ariz., 4 p.m., CBSSN; Battle 4 Atlantis: TBD, Consolation Semifinal, Nassau, Bahamas, 4:30 p.m., ESPN2; Acrisure Invitational: Saint Mary’s (Calif.) vs. Southern Cal, Semifinal, Palm Springs, Calif., 6 p.m., TRUTV; Arizona Tip-Off: UNLV vs. Mississippi St., Semifinal, Tempe, Ariz., 6:30 p.m., CBSSN; Acrisure Invitational: New Mexico vs. Arizona St., Semifinal, Palm Springs, Calif., 8:30 p.m., TRUTV

Women’s college basketball — Fort Myers Tip-Off: South Carolina vs. Iowa St., Fort Myers, Fla., 10:30 a.m., FOX

College football — Memphis at Tulane, 4:30 p.m., ESPN

Golf — Ladies European Tour: The Andalucía Costa del Sol Open de España, First Round, Real Club Guadalhorce Golf, Málaga, Spain, 5 a.m., GOLF; DP World Tour: The ISPS HANDA Australian Open, Second Round, Kingston Heath Golf Club, Cheltenham, Australia, 5 p.m., GOLF; Asian Tour: The International Series Qatar, Third Round, Doha Golf Club, Doha, Qatar, 12:30 p.m., GOLF

NFL — Chicago at Detroit, 9:30 p.m., CBS; N.Y. Giants at Dallas, 1:30 p.m., FOX; Miami at Green Bay, 5:20 p.m., NBC/PEACOCK

Rodeo — The American Rodeo: The Kimes Ranch Breakaway Championships - Day 1, Scottsdale, Ariz., 6 p.m., FS1

Men’s soccer — UEFA Europa League: Galatasaray at AZ Alkmaar, 9:40 a.m., CBSSN; UEFA Europa League: Ajax at Real Sociedad, noon, CBSSN