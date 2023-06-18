MOSCOW — Officials at the University of Idaho here have released their dean’s list (3.5 GPA or higher) for spring semester 2023. Students from this region named to the list include:
ASOTIN: Carmen J. Eggleston, Caylie M. Brown, Dane B. Neace; CLARKSTON: Alleluyah C. Vance, Ashlyn P. Wallace, Benjamin K. Bunce, Gavin L. Wickens, Honneyville D. Boiser, Isabelle C. Higgins, Izzy R. Bailey, Liza J. Higgins, Paul J. Pederson, Reese J. Roueche, Wyatt W. Weissenfels; COLFAX: Derek D. Hall, Elizabeth G. Harwood, Nathan D. de Avila, Sam J. Bryson; COLTON: Francis M. O’Toole, Jaxon J. Moehrle, Maggie J. Meyer; COTTONWOOD: Ellea R. Poxleitner, Jeffrey R. Arnzen, John M. Gehring, Justin P. Lockett, Olivia C. Klapprich; CRAIGMONT: Aaron J. Goeckner; CULDESAC: Megan M. Schwartz, Syrinda G. St. Onge; DEARY: Ashauntay A. Leonard, Collin L. Anderson, Katy Mottern, Rooster A. Corey, Sam M. Stricklin Sciences; FERDINAND: Evan M. Schwartz; GARFIELD: Lauren K. Welch; GENESEE: Alexis R. Gunter, Brittany J. Young, Claire D. Smith, Coltin K. Pope, Jonathan T. Kopf, Kaylee S. Flodin, Kendra N. Murray, Kyra L. Scharnhorst, Priya A. Mader, Ryle W. Flodin, Truman W. Renton; GRANGEVILLE: Ava S. Forsyth, Bailey E. Vanderwall, Blake D. Schoo, Brandon W. Vetter, Christa D. Bledsoe, Danielle T. Uhlenkott, Hayleigh K. Holmgren, Hayli P. Goicoa, Hunter T. Schoo, Laney C. Kinnick, Macy L. Smith, Miles Lefebvre, Nathan M. Lothspeich, Reece J. Wimer, Seth B. Winchell; JULIAETTA: Drew G. Stacy, Holden N. Nelson, Mina R. Sandino; KAMIAH: Dakota A. Gorges, Delaney M. Beckman, Jack E. Wilkins, Maya A. Engledow, Robert H. Whitney; KENDRICK: Silas B. Parks; KOOSKIA: Angel L. Dominguez, Gabe Kirish, Martha B. Smith; LACROSSE: Sam G. Larson; LAPWAI: Celilo S. Miles, Cody R. Bloodsworth; LENORE: Frank C. Newman, Tasha R. Barron; LEWISTON: Anne M. Carper, Ashley M. Peterson, Bradley M. Blake, Brienna J. Martin, Christopher J. Pierson, Dawson T. Key, Emma K. Jones, Emma L. Alford, Erin B. Kammer, Ethan Baiocco, Ethan B. Scott, George S. Forsmann, Henry D. Pals, Jack Seibly, Jack C. Stevens, Jacqueline A. House, Jaxon K. Frederick, Jordan P. Surby, Justin C. Alder, Katelynn L. Kjorness, Kellen A. Crawford, Kelly C. Ayres, Kendra L. Beardsley, Kyle C. Christopher, Lexi C. Ahlers, Liam S. Schmidt, Lillie S. Manyon, Lindsey K. Stachofsky, Lucy M. French, Makayla M. Baldus, Mary C. Wren, Micayla Dougherty, Nevaeh F. Labonte, Ozzy O. Wexler, Paul J. Sanchirico, Peja M. Steele, Saebra L. Woods, Samuel J. Pals, Sarah J. Anderson, Sayler J. Gill, Sean E. Carper, Shelby M. Hobbs, Sierra M. Kelley, Sydney P. Inman, Taylor A. Eyre, Taylor M. Wickett, Taysia L. Mendenhall, Thomas M. Church, Tia A. Flaig, Trapper P. Keener, Veronica J. Rapier, William J. Kokernak; MOSCOW: Abe A. Christensen, Adelia I. Hopper, Adrian Sanford, Alex S. Lee, Alexa M. Pattinson, Amara K. Bailey, Amin Rezamand, Andrea M. Brannock, Aneesha S. Shrestha, Anna R. Williams, Annabelle L. Spain, Ashley F. Green, Audrey G. Covill, Austin J. Walker, Autumn C. Yates, Barrett L. Abendroth, Bec J. Kirkland, Bella M. Hammerle, Bella M. Taylor, Benjamin M. Ting, Bennett W. Schlect, Bergan E. Ostvig, Billy J. Croston, Braeden P. Nierman, Brock C. Golightly, Brooklyn L. McCurry, Caleb M. Wilson, Caleb S. Strong, Cali M. Johnson, Cam C. Roeder, Cameron R. Hewitt, Camila Durante, Catherine M. Niehenke, Charlie H. Lyman, Chloe C. White, Chris G. Williamson, Christian A. Akin, Christina M. Petrie, Claire A. Qualls, Clint N. Kralik, Cooper L. Trail, Creed D. Thie, Dylan R. Tanner, Dylan W. Thompson, Eli J. Lyon Human, Elisabeth L. Meyer, Ella K. Clark, Emily M. Martin, Emmett C. Brooks, Eric W. Thorsteinson, Erick Pimienta Tovar, Erik O. Blaker, Ethan M. Miller, Finn S. Benson, Gabriella M. Eldridge, Gracie A. Foutch, Graham W. Kawula, Greydon R. Crites, Hailey B. Knott, Haley M. Czapla, Hayden J. Thompson, Ibrahim M. Mansour, Isaiah K. Hewitt, Jack K. Johnston, Jacob D. Slabaugh, Jacob T. Johnson, Jade M. Todd, James E. Craig, Jean J. Allen, Jedidiah Q. Wallen, Jenna B. Nicolsen, Jerome R. Opsal, Jillian L. Guier, Johnny R. Gray, Josh R. Diaz, Joshua R. Whatley, Kacy Youmans, Katie L. Wilkerson, Kayla M. Stinebaugh, Keaton J. Hewitt, Keenan Caudill, Kel E. Larson, Kenny C. Kline, Khadeeja M. Mansour, Kieran A. Gordon, Kin J. Moberly, Korben Bujnicki, Kyle M. Richmond, Léa R. Dussurget, Logan M. Michener, Luke E. McGreevy, Maddison M. Buchholz, Madeleine G. Johnson, Malachi J. McMillan, MarkAnthony L. Eldridge, Mary G. Visger, Matthew J. Moye, Mauricio A. Lagunes, Maxwell L. Radil, Mckenzy H. Bogden, Meadow P. Wheaton, Melissa R. Beals, Mia E. Berrett, Micah J. Harder, Michael G. Paz, Michelle S. Roise, Natalie M. Rice, Nicholas J. Van, Nicole A. Johnson, Noah F. Gregg, Noah G. Miller, Noah Z. Jones, Oakley R. Todd, Olivia L. Dow, Owen S. McGreevy, Peter L. Goebel, Preston R. Bielenberg, Rebecca J. Smith, Reef M. Diego, Riley J. Vogt, Roman J. Nuttbrock, Ryan J. Alexander, Sam M. Grant, Samantha R. Hammes, Sarah M. Carscallen, Sarah R. Greenwalt, Seana R. Peterson, Shaelyn E. Mills, Shelby J. Davis, Shelley D. Walker-Harmon, Skye B. Northcutt, Sophia Grace C. Sivula, Sophia M. Minden, Sophie M. Gomulkiewicz, Suzzanne A. Storhok, Sydney R. Murphy, Teagan M. Riley, Tegan A. Green, Theo B. Dicus, Travis M. Gray, Tre A. Alvarez, Trevin R. Gottschalk, Vincent R. Lyon, Yvette A. Bonney, Zachary D. Pfaff, Zaiden O. Espe; NEZPERCE: Madisyn K. Brower; OROFINO: Agustus S. Jones, Arthur Thomas, Dusty O. Walden, Hayden R. Zywina, Joey M. Chavez, Kamryn Turcott, Mariah L. Gaede, Mitch L. Blanton, Pony L. Jackson, Shelby M. Bird, Tristan Moody; PIERCE: Gabriel I. Nelson; POMEROY: Trent N. Gwinn; POTLATCH: Katie A. Paul, Rebekah J. Weaver, Savanna M. Pagel; PULLMAN: Anna G. Lloid, Bryce A. Hendrickson, Kalista I. McCafferty, Kyle J. Gleason, Lachlan N. Smith, McKenzie G. Peringer, Nathan C. Lannigan, Sarah M. Skinner, Steven R. Burkett, Ty N. Hendrickson, Tyler R. Kneller; RIGGINS: Joseph W. Fredrickson; TROY: Abbygael E. Weller, Blazie Gilder, Boden H. DeMeerleer, Ethan A. Sanchez, Jaycee A. Johnson, Katy M. Doumit, Mack P. Hagenbaugh, September R. Wickham, Seth E. Lunders, Taya S. Johnson, Whitney B. Foster; VIOLA: Allyson N. LeForce, Brett R. Taggart, Courtney J. Volk, Isabel R. Huggins, Lane H. Hanson, Margaret A. Lewis, Nikolaus A. Albrecht, Rheanna Anderson; WEIPPE: Addison M. Thomson, Cameron L. Summerfield; WHITE BIRD: Shelby E. Chane; WINCHESTER: Olivia A. Antone.