Officials at Lewiston High School have released their honor roll for fall semester 2024. Students named to the list include:

SENIORS: 4.0 GPA — Breanna Albright, Jenna Barney, Brenna Beardsley, Brooke Bernal, Sophie Canner, Boden Chrislock, Amanda Christian, Brooke Curtis, Parker Cushman Bogar, Kiara Delp, James Didelius, Asher Feucht, Timothy Fortson, Julia Franklin, Grace Georgeadis, Lauren Gibbs, Natalee Gilmore, Jaidyn Grant, Cole Guzman, Branden Harris, Nathanael Harris, Westley Heiss, Brandon Holderbaum, Katelyn Holm, Taylor Holman, Hannah Huffman, Claire Johnston, Graham Jones, Mara Kessinger, Sydney Keys, Nathan King, Aubrey Kleier, Ty Lewis, Dylana Lynch, Eli Main, Arya Morton, Derek Overman, Kenichi Parkhurst, Emma Pelletier, Sadie Purington, Levi Roberge, Corbin Saldecke, Corinne Sawyer, Karah Schmidt, Ashland Schnell, Hope Schwank, Sierra Sedgwick, Joely Slyter, Kenzie Smith, Eva Steele, Savannah Swallow, Susan Trees, Joviana Tyler, Ali Van Mullem, Skye Van Trease, Gracie Yates; 3.6-3.99 GPA — Ruby Gese, Ethan Granlund, Solana Inzunza, Claire Oswald, Gabriella Wormell, Sara Combs, Spencer Fiorenza, Nathan Guyer, Camille Hoch, Myla Mee, Melia Rux, Kara Stanger, Jace Wendt, Jeremy Yoder, Braxton Bann, Reed DuPont, Isabelle Hastings, Jase Hendren, Anthony Loomis, Dylan Ongstad, Kaeden Tinney, Lincoln Acord, Jordynn Albright, Alisha Hayward, Joseph Hill, Gabriel Mettling-Perry, Blaine Moss, Robert Rehfeldt, Charles Walker, Taytem DeAtley, Savannah Demeritt, Blue Gibson, Ellie Nielson, Cameron Reed, Lily Yonge, Parker Casmier, Jayce Driskill, Magdalene Howard, Paxtyn Latta, Sophia Sanchirico, Lauren Murphy, Nalani Nattell, Taren Nuxoll, Paxtyn Besst, Emily Brannan, Natalie Cormack, Cecil Gordon, Julia Grossman, Avery Martin, Addison McKarcher, Haven Morfin, King David Rhodes, Weston Thompson, Conor Moog, Sarah Quigley, Austin Storey, Mason Valek, Blake Von Tersch, Anikka Wilponen, Drew Alldredge, Deegan Everett, Autum Herzog, Mayonna Miller, Addy Paynter, Cole Arlint, Cayden Beehler, Mackenzie Coimbra, Wyatt Laney, Cody Parker, Kyler Schumaker, Isabelle Oswald; 3.0-3.59 GPA — Josephine Carbaugh, Jilian Herr, Emmet Agee, Brianna Brunson, Phinneaus Crow, Logan Dale, Jaymes Faulkner, Zoe Grassel, Jossilynne Jackson, Cambrie Nadeau, Owen Northam, Kayden Orton, Ben Schaefer, Jalen Wassell, Brian Wignall, Olivia Williams, Ammon Toy, Cyrus Campbell, Destiny Ellenwood, Chloe Laybourn, Karmen Lyons, Fernanda Castellanos Murgas, Ava Lawrence, Evan Morgan, Trinity Beidler, Jaylla Ackerland, Shawn Brixen, Brighton Schumacher, Kason Van Buren, Peyton Genoway, Kamden Mael, Kirah Seubert, Gwendolyn Taylor, Andrew Tomeh, Jamie Broncheau, Noah Carpenter, James Halverson, Emilie Hauger, Sophia Sharp, Elizabeth Pacheco, Allie Steadman, Delaney Luther, Anna Ready, Ryan Larkin, Elsa Carpenter, Sacred Dickey, Landen Stamper, August DeAngelo, Elijah Dexter, Hannah Husted, Ryder Jones, Devon Lentz, Sean Lillibridge, Robert Minervini-Dodson, Olivia Mizerka, Alex Regan, Pierson Rutherford, Jazmyn Smith, Tavish Sullivan, Audrey Tiffany, Jessika Valenta. JUNIORS: 4.0 GPA — Jacob Barclay, Addison Bartlett, Trinity Bonebrake, Morgan Bruun, Peyton Cleveland, Jenna Clift, Thomas Didelius, Isaac Dover, McKinley Forth, Jackson Grossman, Colton Hoover, Samuel Huff, Lillie Jolliff, Ava Jones, Alexis Keller, Kalen Kelly, Cora Lott, Kimberly Luke, Elliot McCall, Katherine Mullikin, Aaron Nelson, Maya Pankey, Adelaide Payne, Eliza Pfaff, Kailynn Price, Julia Remacle, Adeline Skelton, Orianah White, Kyle Wicks, Aliah Winterbottom, Katherine Wren; 3.6-3.99 GPA — Gavin Askew, Benjamin Mohr, Brennan Rice, Shelby Arellano, Dylan Biging, Paxten Brooks, Laini Enyeart, Bobby Evans, Max Gill, Reuben James, Dakota Jones, Samuel Kaufman, Grace Klein, Addison Leister, John Millard, Dylan Miller, Jayden Norton, Payton Piscitello, Vanessa Preston, Brooklyn Robertson, Kaylee Sturmer, Dillan Wiemer, Brynn Wimer, Cypress Glass, Cadence Miller, Isabel Blewett, Caylee Cochran, Daniel Crane, Sophie Crow, Jessa Hartwig, Jayden Plechner, Samantha Thompson, Grant Webb, Evan Weidner-Durst, Madison Williams, Addyson Bruck, Luke Crosby, Cloe Jones, Kyla Nesset, Kayleb Peterson, Fletcher Wadsworth, Jordan Walker, Ashlynn Wassmuth, Natalie Witt, Bryce Yax, Ashlynn Baldus, Donivan Schmidt, Raegan Bigler, Keaton Bly, Jayden Estlund, Royce Fisher, Cael Fuson, Bria Miller, Kadynce Scott, Natalie Simons, Lillian Walker, Jeffrey Yoder, Zoey Phelps; 3.0-3.59 GPA — Grant Coates, Hayley Elliott Cable, Haddison Hildreth, Phoenix Lemus, Ella Vanhorn, Mackenzie Woody, Derek Bailey, Emmy Roberts, Gabriella Estes, Jaqueline Garcia Montes, Joseph Goeckner, Jordan Kempster, Gianni Lacuesta, Taylor Musser, Kaydence Reid, Max Tate, Ashton Kasper, Samuel Smith, Hunter Harrell, John Clifford, Logan Fitting, Miriam Hueso Ayestaran, Owen McGuire, Greyson O’Connor, Corrina Scoville, Andren Frasier, Tristan Smalley, Brylin Albright, Catherine Bielenberg, Piper Blinn, Alexander Gernert, William Hastings, Jace Krug, Callista Lightfoot, Dominic Lumley, Brooklyn Ruggles, Kyleigh Sanderson, Skyles Smith, Bryson Walker, Mason Way, Elizabeth Adams, Elijah Buchanan, Julian Lentz, Avah Scharnhorst, Mason Smith, Caitlin Tischler, Jayden Wittman, Easton Yount, Megan Cole, Camdyn Reese, Amiah Bremenour, Hunter Brown, Savannah Gonzales, Paige Gordon, Logan Kirschman, Keatan Phillips, Zack Bambacigno, Samuel Bonner, Ashley Dammon, Joel Fults, Filippo Greggio, Jaxon Long, Bryce Sifers, Porter Spiker, Thea Stephens, Addison Weeks, Landon West, Jimmy Woody, Ethan Zimmer, Kenzington Blevins, Noah Carson, Morgan Cook, Karston Eilers, Cameron Falk, Frank Jenkins, Madison Keys, Guy Krasselt, Caleb Lombard, Olivia Lukehart, Grayson Nightingale, Isaiah Rinehart, Kyle Rivera, Alex Shafer, River Stamper, Dray Torpey, Abe Von Tersch, Ethan Whitlock, William Wolff. SOPHOMORES: 4.0 GPA — Anna Anderson, Avery Balmer, Peyton Bonebrake, Olivia Brinkley, Samuel Canner, Sophia Carr, Kennedie Clare, Gracie Clemenhagen, Gavin Clifford, Ty Collins, Caleb Conklin, Victoria Cook, Jack Curry, Hezekiah Dover, Libby Dudley, Michael Earl, Ian Gese, Megan Harris, Liam Hemphill, Jorja Jelinek, Christian Kehret, Gabriel Kessinger, Levi Linscheid, Mason Long, Jacob Louis, Gabrielle Lovetere, Lilja Main, DayVee Maurer, Amy McGarvey, Harper Morrison, Kimberly Nielson, Anderson Parkhurst, Landyn Peer, Judah Pelletier, Noah Penkert, Jack Pernsteiner, Elizabeth Remacle, Brady Rudolph, Cheyenne Schacher, Kaylee Scharbach, Sammie Slyter, Dylan Smith, Kaylee Stachofsky, Howard Streeter, Paige Tippets, Emma Wassmuth, Kyren Wells, Abigale White, Lucas Wisman; 3.6-3.99 GPA — Baylee Kantner, Laura Schwartz, Rowan Beeson, Cedar Betzold, Sydney Crea, Andrew Haines, Wyatt Hall, Blaze Hepburn, Sophia Hess, Jadyn Hulce, Riley Johnson, Benjamin Johnston, Caroline McDermott, Emery McKarcher, Marissa Peterson, Jayden Scott, David Stubbers, Abigail Woodford, Mason Faling, Lydia Hamilton, Harlow Ryan, Avery Bigler, Cody Blackwell, Gracejoy Brown, Hailey Nicole Burke, Ella Clark, Michael Clifford, Talina Grainger, Jenna Katzenberger, Keaton Lytle, Nathan Ponsock, Ivy Robinson, Gunner Seekins, Keaton Steele, Elizabeth Swallow, Tucker Tanata, Bailey Thiriot, Wyatt Umfleet, Uriah Whitney, Ross Wilcox, Hailee Cobb, Bree Hendren, Emma Huffaker, Charlie Alford, Grace Brusseau, Sawyer Eddy, Katie Eldred, Malley Geary, Tyler Harrison, Kelsey Hartley, Tabitha Holum, Kasey Johnson, Carlie Lipke, Layla Lucas, Paulene Lydie, Zavier McFee, Gabriel Mitchell, Ronan O’Connor, Coen Roberts, Matthew Sanchirico, Addison Shafer, Aidan Stoddard, Morgan Thayer, Caden Umfleet, Henry Van Mullem, Coralee Vega; 3.0-3.59 GPA — Marilyn Ade, Danner Davis, Robert Ford, Corbin Gilliland, Alexandra Gottschalk, Whitney Holm, Hailey Jones, Ariana Miller, Phoenix Rains, Ryann Schraufnagel, Jonah Snyder, Ozzy Wadsworth, Elijah Warner, Gavin West, Jade Wilke, Peyton Zumwalt, Samuel Beckstead, Dawson Bernatz, Braxton Blegen, Kaylee Cargill, Anabelle Fawcett, Briann Frederick, Corbin Gilmore, Miranda Johnson, Xavier Lawrence, Leila Line, Landon Lohman, Ryan Mattoon, Christina Pint, Landen Rawson, Katelyn Rosenbaum, Brayden Shadduck, Maddox Stamper, Bailey Storey, Kaleb Wenstrom, Nicholas Wetzel, William Bobeck, David Stroupe, Marlee Bartschi, Carter Blankinship, Madyson Cochrell, Ciarra Evans, Amya Glaspie, Chase Isbelle, Makenna Johnson, Jaxson Knieriem, Henry Larson, Lexys Leach, Hallie Lehman, Mackenzie Macklin, Isaac McGarvey, Deborah Mills, Addison Mizerka, Michael Nattell, Aaliyah Rex, Isabelle Titus, Jaxon Baker, Noah Blimka, Emily Brown, Logan Darnell, Alayna Eddins, Samuel Geidl, Griffin Gilbertson, Molly Grafton, Nevaeh Guest, Hadley Hayvaz, Landon Hildreth, Conner Ludiker, Vash Medearis, Elijah Miller, Phoebe Peterson, James Sams, Kaitlyn Smith, Kiani Weiss, Kamdyn Welker, Alixandr Whitcomb, Draven Wolf, Reid Krahn, Kyrstin Ailor, Rhys Bacon, Parker Bagley, Treyton Burke, John Cermak, Lucas Clements, Lillian Duke, Aubree Lawrence, Danika Lookabill, Jase McKnight, Julia Nunez, Jacob Pilon, Emma Quigley, Logan Wheelock, Ruger Zumwalt. FRESHMEN: 4.0 GPA — Maddox Bean, Rikki Ann Belieu, Gracelynne Bonner, Sawyer Broumley, Payne Brown, Kooper Bugner, Raegan Cahill, Kennedy Cargill, Hailey Christianson, Gavin Cicrich, Makenna Comer, Natalie Couch, Maxwell Curry, Eve Didelius, Eleanor Drake, Connor Eby, Allyah Fine, Callie Fisher, Gracyn Forth, Ian Franklin, Tanner Frasier, Evelyn Garner, Lucille Gilliam, Hickory Glass, Hadlei Hamilton, AiyAhna Harris, Jayden Henderson, Elsie Holm, Jaxon Holthaus, Weston Hoover, Baylor Hornby, Anthony Jackson, Weston Jones, Miriam Kaczynski, Natalie Kaufman, Amelia Kelley, Katelyn Ladow, Abigail Lee, Wyatt Linscheid, Darby Litchfield, Cameron Martin, Samuel McFarland, Emily Mellinger, Emily Millard, Lillie Minervini-Dodson, Tammi Moore, Maliyah Morgan, Briley Nelson, Kodie Obray, Natalie Papworth, Veronica Porter, Brinley Reese, Natalie Roberge, Isabella Rodriguez, Anne Rothfusz, Brynnlea Roughton, Zora Rowden, Ella Rudolph, Kylese Samuels, Brylie Schatz, Noah Schumaker, Kailee Scott, Madilyn Sedgwick, Elizabeth Seubert, Mya Sigtia, Mia Smith, Christian Spruell, Chloe Staab, Addisyn Storm, Olivia Storm, Elizabeth Subis, Madeline Taylor, Gia Wartel, Aubrey Weeks; 3.6-3.99 GPA — Gabriel Arnzen, Taylor Donohue, Caleb Eby, Hayden Foster, Mia Gomez, Hailey Grimm, Carson Henson, Renin Jackson, Grace Johnson, Mason Lake, Tristan Ludwig, Kaydence Medina, Drake Meyers, Rowan Morse, Saleena Nielson, Grady Peterson, Cameron Sotin, Benjamin Svancara, Levi Taulbee, Isabelle Trigsted, Nicholas Bjork, Cade Cameron, Kaylee Duke, Canyen Everett, Kamden Grimm, Reilley Horne, Benjamin Kaufman, Carson Moehrle, Izzabella Ramirez, Ava Robinson, Riley Saldecke, Addyson Wallace, Ridge Wimer, Elizabeth Christianson, Hailey Brooks, Brody Cook, Austin Dickenson, Blake Dobyns, Josie Elliott, Leah Erbst, Elise Godfrey, Odessa Latta, Ava Mahuron-Grogan, Michael Moody, Olivia Moore, Kaylee Roberts, Isabella Simpson, Sarah Snyder, Chloe Way; 3.0-3.59 GPA — Miles Baney, Eli Boson, Madysen Bruce, Braden Eilers, Parker Enyeart, Harper Haynes, Grady Louchart, Paytland Schnell, Emery Smith, Madelyn Bradetich, Rowen Harrington, Braydan Anderson, Jadey Geary, Zach Hewitt, Avren Hildreth, River Hoover, Adison Johnson, Sylvia Johnson-Scroggins, Anandi Marran, Leanna Montes, Lynlee Ponsock, Joshua Preston, Lela Rehder, Chloe Schmitz, Baileigh Seale, Lewis Fichter, Josie Horak, Emma Armstrong, Beau Beehler, Emily Fliger, Matthew Gibbs, Madisyn Hilderbrand, Olivia Hunt, Laila Smith, Paxton Spiker, Sophia Thompson, Elizabeth Walker, David Wilkerson, Lily Berry, Addyson Bowen, Larissa Bowen, Keegan Cooper, Isabelle Cormack, David Enger, Soleil George, Michael Ireland, Gavin JeanBlanc, Wesley Jungert, Averyanna Key, Carlo Montebon, Regan Opresik, Austin Roberts, Scarlett Simons, Rena Stanger, Alexander Stroupe, Colt Walker, Austin Biging, Landon Blewett, Kylynn Capetillo, Emma Dudley, Dominic Glenn, Isabella Hansen-Lopez, Jeremy Lupinacci, Jeiden Mortensen, Brooklynn Neal, Paisley Phillips, Kyrah Romanoff, Spencer Sutton, Millie Swenson.

———

Officials at Clarkston High School have released their honor roll for fall semester 2024. Students named to the list include:

SENIORS: 4.0 GPA — Brooke E. Blaydes, Anna M. Call, Leah L. Copeland, Peyton L. Dempsey, Carter R. Farrell, Kayla L. Frei, Diesel S. Gleason, Trace Green, Olivia Gustafson, Michael B. Johnson, Jesse Y. Lee, Ava J. Mendoza, Sienna R. Newhouse, Z Ruckdashel, Carter D. Steinwand, Kendall M. Wallace, Gracie A. Wessels, Espen D. Williams; 3.6-3.99 GPA — Murray M. Broemeling, Kendal R. Cunningham, Mallie B. Davis, Katie Eggleston, Emma R. McManigle, Ian J. Moore, Ella G. Ogden, Dominic Polis, Preston J. Port, Joshua T. Schafman, Amber E. Stoker, Eloise Teasley, Austin R. Thivierge, Adyson R. White, Josilyn A. Yahnel; 3.25-3.59 GPA — Jordan N. Alaniz, Jasmine Arthur, Anthony Baker, Zaid A. Blunt, Wyatt Bunch, Isaiah V. Cordoba, Jeremy J. Di Sarno, Cali K. Dooley, Gabriel E. Gutierrez, Marcus P. Harwick, Drake R. Hayes, Sean Hem, Lauryn R. Higgins, Tyler R. Hoffman, Aubrey S. Jenkins, Gage M. King, Ariah R. Knight, Grace M. Lewis, Taylor A. Servantes, Emmett C. Slagg, Bodee L. Thivierge, Deion M. Thornton, Keeley L. Ubachs, Pimnichaporn Wannakum, McKynzee A. Wilks, Nataley A. York. JUNIORS: 4.0 GPA — Tori L. Bradley, Carly R. Broemmeling, Ryann C. Combs, Ryken Craber, Raylie R. Fleishman, Honorae S. Larreau, Ella J. Leavitt, Logan A. McCall, Josephine A. Miller, Haven G. Morfin, Anna L. Wik; 3.6-3.99 GPA — Stephen D. Alfred, Hayley A. Barnea, Valentin Borque Martinez, Claire J. Dooley, Jacen S. Farrally, Kamryn J. Forsmann, Savanna J. Gibson, Jaideyn C. Goard, Keegan A. Heath, Joshua D. Hoffman, Ines Jimenez, Kalyn D. Kibbe, Nathan J. Ledgerwood, Hayden J. Line, Olivia C. Lopez, Chase R. Meyer, Sydnee Morscheck, Rhylee R. Murrin, Cypher D. Paxton, Samuel Polis, Lexie K. Rawson, Sarah A. Reader, Micah J. Reynolds, Kaitlin L. Riener, Jacob A. Rinard, Bo K. Siler, Luke W. Siler, Rebecca R. Skinner, Francesca J. St Marie, William B. Sueyklang, Olivia R. Suttles, Maegan J. Walkup, Alysia J. Wolfe; 3.25-3.59 GPA — Landen A. Anderson, Veronica J. Arnzen, Alexandra B. Brinegar, Jonson M. Brotnov, Jade E. Cleveland, Kobey S. Cole, Haskell Coleman, Jesse E. Delane, Makayla C. Dougherty, Kathleen M. Easterday, Colten J. Goard, Ivan J. Marksmeier, Marcisio M. Noriega, Elizabeth L. Phillips, Kirsten P. Phillips, Otis E. Phillips, Brielle M. Ripley, Nathan R. Shutt, Mickey L. Sidener, Gabriel J. Weza. SOPHOMORES: 4.0 GPA — Gabrielle E. Bolen, Madison A. Call, Athena R. Carranza, Jordan G. Cassetto, Myla A. Chinell, Desirae D. Di Sarno, Ashley M. Eggleston, Logan V. Gehring, Camille T. Johnson, Shaylee A. Johnson, Kaitlin J. Le, Jillian M. Ledgerwood, Desmond Y. Mataka, Jacob C. McKenzie, Bernadette Polis, Lily A. Somers, Bailey H. Wu; 3.6-3.99 GPA — Emma A. Aceveda, Olivia G. Bailey, Kendyl L. Barnea, Lawrence A. Beauchamp II, Vincent J. Branam, Lee D. Brown, Olivia L. Clemens, Keyona M. Colon, Preslee L. Dempsey, Zander D. Dufvenberg, Cash W. Dugas, Ruby R. Duman, Khloe B. Duncan, Gabriella L. Estes, Makaela D. Everheart, Jennifer A. Figueroa, Alexis N. Hamblin, Seaera J. Hansen, Elizabeth B. Harrington, Marcus R. Hocking, Brianna R. Holguin, Cindyann C. Hyde, Sydney D. Janikowski, Ella R. Jordan, Aneysa E. Judy, Brenna E. Keene, Lily M. Kinsall, James R. LeBret, Daniella J. Lucas, Shayla L. Martin, Mattaniah J. Miller Jr., Kimimela Picard, Santiago Renteria, Raylee R. Roehrick, Kira L. Ruckdashel, Tatum J. Sevy, Abigail C. Steele, Daniel C. Walk, Treytin A. Will, Aiden L. Wilson, Brandon A. Wright-McMullen, Olivia J. Wyatt, Tripton R. Yeoman-Ellsworth; 3.25-3.59 GPA — Bianca L. Boreson, Baylie M. Boyer, Jalen J. Brotnov, Hilary J. Cameron, Isaiah W. Dale, Bella A. Demesa, Kaiden S. Emms, Paula I. Escobedo, Raeli J. Glass, Gavin J. Hiebert, Shealyn R. Kendall, Kizzie E. Line, Naledi G. Mahase, Ryan C. Marksmeier, Tiara M. Martinez, Willard M. Maughan, Logan L. McKarcher, Chaz L. Nollette, Bryce G. O’Grady, Clayton R. Ockwell, Benicio A. Parker, Mason N. Ruberti, Sophia G. Schnatterle, Treven J. Smith, Savanna R. Suarez, Jacob C. Swart, Persais A. Swopes, Myria A. Sydenham, Jada L. White, Cody N. Whittle, Tyler A. Wood. FRESHMEN: 4.0 GPA — Miles M. Bouterse, Paige R. Calene, Samuel R. Coleman, Ada L. Farrally, Jose F. Felix, Rachel L. Gall, Jovial R. Hay, Owen A. Hoffman, Kyler M. Hunter, Kannon D. Kiele, Aiden J. Kincheloe, Owyn T. Larreau, Claire L. Ledgerwood, Colton J. Lockhart, Olivia Malakowsky, Roxanne E. Rogers, Cassius C. Schrader, Grant L. Stevens; 3.6-3.99 GPA — Sophie Alfred, Kalyn R. Averill, Buckley C. Bortz, Elijah J. Bramell, RuthAnn M. Brewer, Aleck O. Brown, Thieu M. Dao, Jordin A. Davis, Hope M. Derting, Bella J. Downs, Carlitos E. Fiedler, Benjamin J. Greer, Alec Grieve, Paige E. Hall, Savannah R. Heath, Harmony R. Hyde, Sebastian S. Kampf, Leyton K. McMillan, Cohen G. Montgomery, Paityn J. Nasura, Parker A. Nugen, Avery O. Peters, Abigail E. Renfro, McKenna J. Reynolds, Abbline A. Robeson, Alyssa J. Tartera, Colby D. Valdez, Matthew A. Warner, Brodie J. Wessels, Alexander L. Wik, Addilyn A. Williams, Phoebe G. Wright; 3.25-3.59 GPA — Grasyn M. Beloit, Amara T. Brotnov, Cooper P. Charles, Ryle J. Combs, Lincoln A. Curtis, Izabell M. Doramus, Shaun Douglass, Parker G. Eastman, Joelyn C. Hart, Braiton L. Heimgartner, River Henningsen, Isabelle J. Johnson, Hayden L. Krei, Preston W. Nugen, Jacob B. Ostermiller, Sara Price, Ayla N. Quint, Lindsay E. Rodriguez, Brooklyn R. Schultz, Aspen R. Smith, Megan E. Taylor, Sophia L. Wilson.

———

MCMINNVILLE, Ore. — Aidan Crossler, of Pullman, and Kaitlyn Hough, of Saint John, have been named to the dean’s list (3.56 GPA or higher) for fall semester 2024 at Linfield University here.

———